Star-Koch Gefängnis sucht vor Schuhbecks Haftantritt nach neuem Koch

Der wegen Steuerhinterziehung verurteilte Promi-Gastronom Alfons Schubeck wird wohl in der JVA Landsberg am Lech einsitzen. Dort wird gerade eine Stelle in der Küche frei...

© Karl-Josef Hildenbrand/dpa Alfons Schuhbeck könnte seine Haftstrafe in der Justiz-Vollzugsanstalt Landsberg verbüßen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Von dpa