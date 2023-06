/ Lesedauer: ca. 3min Umweltkatastrophe Fund toter Fische in Polen - Umweltministerin alarmiert

Polen spricht von einem Warnsignal. In Kanälen - nicht in der Oder selbst - sind tote Fische entdeckt worden. In Deutschland steigt damit die Unruhe noch.

© Krzysztof Swiderski/PAP/dpa Feuerwehrleute pumpen Sauerstoff in den Gleiwitzer Kanal, um das Algenwachstum zu verhindern. Foto: Krzysztof Swiderski/PAP/dpa

Von dpa