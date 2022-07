/ Lesedauer: ca. 2min Rügen Frau rettet Jugendliche aus Ostsee - und stirbt in Klinik

Rettungsaktion mit dramatischen Folgen: Eine 57-Jährige will auf der Ostseeinsel zwei Jugendliche aus dem Wasser retten, die in Lebensgefahr geraten waren. Doch dann gerät sie selbst in Not.