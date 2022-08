/ Lesedauer: ca. 2min Umweltverschmutzung Fischsterben an der Oder - „Sowas noch nicht erlebt“

Liegt es an der Hitze - oder an giftigen Chemikalien, die womöglich im polnischen Wroclaw illegal eingeleitet wurden? In der Oder sterben die Fische in Massen. Berufsfischer sind erschüttert.