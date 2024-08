/ Lesedauer: ca. 2min Kriminalität Festnahme nach Todesschuss auf US-Schauspieler Johnny Wactor

Vier Männer sind in Los Angeles in Gewahrsam. Sie werden mit der Tötung des US-Schauspielers Johnny Wactor in Verbindung gebracht - er hatte Diebe nachts auf der Straße überrascht.

© Damian Dovarganes/AP/dpa Johnny Wactor wurde Nachts in Los Angels auf der Straße erschossen Foto: Damian Dovarganes/AP/dpa

Von dpa