Musik Festivalsommer beginnt mit Rock am Ring und Rock im Park

Die Zwillingsveranstaltungen Rock am Ring und Rock im Park läuten die Festivalsaison ein. In der Eifel und in Nürnberg werden zehntausende Besucher erwartet - trotz deutlich teurerer Tickets.

© Thomas Frey/dpa Das Musikfestival „Rock am Ring“ beginnt heute auf dem Nürburgring. Foto: Thomas Frey/dpa

