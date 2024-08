/ Lesedauer: ca. 2min DJ macht Pause Felix Jaehn sagt Auftritte ab: „zu verletzlich“

Eigentlich standen für Felix Jaehn („Ain’t Nobody (Loves Me Better)“) Shows in Soltau, Frankfurt und auf Ibiza an. Doch die sind nun abgesagt. Aus gesundheitlichen Gründen.

© Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB DJ Felix Jaehn hat erstmal alle Shows abgesagt, weil er mehr Pause und Zeit zum Heilen braucht. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB

Von dpa