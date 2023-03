/ Lesedauer: ca. 2min Verkehr Fahrbahnabsackungen auf der A7: Verkehrsbehinderungen

Fahrbahnsperrungen auf der A7 sorgen in Hamburg für lange Staus. Der Grund: Fahrbahnabsackungen nördlich und südlich der Elbe. In Richtung Flensburg wird es deshalb auch in den kommenden Tagen noch Behinderungen geben.

© David Young/dpa/Symbolbild Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. Foto: David Young/dpa/Symbolbild

Von dpa