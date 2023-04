/ Lesedauer: ca. 1min Kriminalität Explosion in Eschweiler: zweiter Tatverdächtiger in U-Haft

Der Vater eines 21-Jährigen steht nun ebenfalls unter Tatverdacht im Zusammenhang mit der schweren Explosion in Eschweiler. Auch er befindet sich in Untersuchungshaft. Was war ihr Motiv?

© Henning Kaiser/dpa Rettiungskräfte nach der Explosion eines Hauses in der Innenstadt von Eschweiler. Foto: Henning Kaiser/dpa

Von dpa