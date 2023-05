/ Lesedauer: ca. 3min Notfälle Explosion in Ratingen: Was wir wissen - und was nicht

Bei einer Explosion in einem Hochhaus in Ratingen werden mehrere Einsatzkräfte schwer verletzt. In einer Wohnung fand die Polizei eine Leiche. Auch nach einer Festnahme sind noch viele Fragen offen.

© Rolf Vennenbernd/dpa Bei einer Explosion in einem Hochhaus in Ratingen wurden mehrere Menschen verletzt - darunter auch Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Von dpa