© René Priebe/dpa

Ein 18-Jähriger steht vor Gericht, weil er seine Ex-Freundin in der gemeinsamen Schule in St. Leon-Rot bei Heidelberg erstochen haben soll. Nach der Tat legten Menschen Blumen und Kerzen am Tatort zum Gedenken an das junge Opfer ab. (Archivfoto) Foto: René Priebe/dpa