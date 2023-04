/ Lesedauer: ca. 4min Indie-Duo Everything But The Girl melden sich mit „Fuse“ zurück

Mit „Missing“ landete Everything But The Girl Mitte der 90er Jahre auch in Deutschland an der Spitze der Charts. Nun ist das britische Duo zurück - nach fast einem Vierteljahrhundert Pause.

© Edward Bishop/Virgin Music /dpa 24 Jahre währte die Pause von Everything But The Girl. Jetzt sind Tracey Thorn und Ben Watt wieder da. Foto: Edward Bishop/Virgin Music /dpa

Von Larissa Schwedes, dpa