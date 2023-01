/ Lesedauer: ca. 2min USA Erstklässler schießt mit Waffe seiner Mutter auf Lehrerin

Zwar ist Waffengewalt an Schulen ein gravierendes Problem in den USA, Vorfälle mit solch jungen Schützen sind dennoch selten: In Virginia hat ein Sechsjähriger seine Lehrerin lebensgefährlich verletzt.

© Billy Schuerman/The Virginian-Pilot/AP/dpa Ein Schsjähriger hat in seiner Grundschule im US-Bundesstaat Virginia auf seine Lehrerin geschossen und sie dabei lebensgefährlich verletzt. Foto: Billy Schuerman/The Virginian-Pilot/AP/dpa

Von dpa