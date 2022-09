/ Lesedauer: ca. 2min Harz Erneut Waldbrand am Brocken - Bergplateau wird evakuiert

Dichter Rauch steigt am Brocken auf. Wieder brennt es am Fuße des Berges im Harz, wieder macht das schwierige Gelände der Feuerwehr Probleme. Menschen auf dem Gipfel werden in Sicherheit gebracht.