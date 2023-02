/ Lesedauer: ca. 3min Katastrophengebiet Erdbebenhilfe für Syrien auf „kritisch niedrigem Niveau“

Nach und nach kommen die Hilfsgüter zwar auch bei Erdbebenopfern in Syrien an. Der Bedarf bleibt aber gewaltig. In der Türkei werden immer noch Menschen lebend aus den Schuttbergen geborgen.

© Ghaith Alsayed/AP/dpa Ein Mann geht an eingestürzten Gebäuden im syrischen Jinderis vorbei. Foto: Ghaith Alsayed/AP/dpa

Von dpa