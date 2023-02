/ Lesedauer: ca. 3min Türkei und Syrien Erdbebengebiete in Not: Hilfe kommt - aber wann?

Aus dem In- und Ausland strömt Hilfe in die türkischen Krisengebiete. Die Ausmaße von Zerstörung und Leid sind so groß, dass auch erfahrenen Helfern die Worte fehlen. Und in Syrien fehlt es am Wesentlichen.

© Hussein Malla/AP/dpa Syrer stehen in einer Warteschlange vor dem türkischen-syrischen Grenzübergang Cilvegozu im Südosten der Türkei und warten darauf, in ihr Land zurückkehren zu können. Foto: Hussein Malla/AP/dpa

Von Anne Pollmann, dpa