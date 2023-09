/ Lesedauer: ca. 2min Aussichten Ende des heißen Sommerwetters naht

Am Montag wird es in Deutschland noch recht heiß. Am Dienstag schlägt das Wetter aber um. War es das mit dem Sommer?

© Thomas Warnack/dpa Hinter einer Wiese geht am Morgen die Sonne auf. Foto: Thomas Warnack/dpa

Von dpa