© Joel C Ryan/Invision/dpa

US-Model und -Schauspielerin Emily Ratajkowski zeigt sich trotz laufender Scheidung von Filmproduzent Sebastian Bear-McClard glücklich. Nachdem sie ihr Glück lange in Beziehungen gesucht hat, will sie sich aktuell nur auf sich selbst konzentrieren. Foto:Joel C Ryan/Invision/dpa