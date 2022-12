/ Lesedauer: ca. 2min Festival Elton John spielt letztes britisches Konzert in Glastonbury

Auf seiner Abschiedstournee reist Elton John aktuell um die ganze Welt. In Großbritannien will der Popstar den Schlussakkord an einem ganz besonderen Ort erklingen lassen.

© Willy Sanjuan/Invision/AP/dpa Sir Elton John tritt live bei der letzten Nordamerika-Show seiner „Farewell Yellow Brick Road“-Tour im Dodger Stadium in Los Angeles auf. Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP/dpa

Von dpa