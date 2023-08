/ Lesedauer: ca. 1min Ostfrankreich Elf Vermisste nach Feuer in Ferienunterkunft im Elsass

Am Mittwochmorgen bricht eine Feuer in einem Haus aus, in dem behinderte Menschen ihre Ferien verbringen. Viele von ihnen werden noch vermisst.

© Patrick Kerber/dpa Feuerwehrleute löschen den Brand in der Ferienunterkunft in Ostfrankreich. Foto: Patrick Kerber/dpa

Von dpa