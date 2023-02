/ Lesedauer: ca. 1min Berlin Eine Schwerverletzte nach Brand in Pflegeeinrichtung

In einem Patientenzimmer in einem Pflegeheim in Berlin bricht ein Brand aus. Es gibt mehrere Verletzte.

© Carsten Koall/dpa Einsatzkräfte der Feuerwehr bei einem Einsatz vor dem Eingang des Pflegeheims in Berlin. Foto: Carsten Koall/dpa

Von dpa