Einbruch durch Loch in der Wand - Täter auf der Flucht

Nach dem Einbruch in eine Wohnung in Bremerhaven fehlt einem Polizeisprecher zufolge von den Tätern jede Spur. Was heben sie erbeutet?

© Polizei Bremerhaven/dpa Durch ein großes Loch in der Wand gelangten Einbrecher in eine Wohnung in Bremerhaven. Foto: Polizei Bremerhaven/dpa

Von dpa