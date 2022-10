/ Lesedauer: ca. 2min Kriminalität Ein Toter bei Messerattacke in Einkaufszentrum in Mailand

Ein Mann nimmt in einem Supermarkt in Mailand plötzlich ein Messer aus dem Regal und sticht auf Passanten ein. Ein Angestellter stirbt, weitere werden schwer verletzt. Unter den Opfern ist auch in Fußballprofi.