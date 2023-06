/ Lesedauer: ca. 3min Politik Ein Selfie mit Frankreichs Präsident und Kanzler Scholz

Es kommt nicht so oft vor, dass ein Präsident für einen Fan ein Handy-Bild macht. Frankreichs Präsident Macron hat einer pensionierten Französischlehrerin in Potsdam eine bleibende Erinnerung beschert - aber auch Kanzler Scholz nahm das Telefon für ein Bild in die Hand.

© Michael Kappeler/dpa Pool/dpa Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, r) begrüßt Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, vor einem gemeinsamen Abendessen. Foto: Michael Kappeler/dpa Pool/dpa

Von dpa