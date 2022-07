/ Lesedauer: ca. 4min Porträt Dreidimensionaler Pop: US-Künstler Claes Oldenburg ist tot

Die Gefühlsduselei der Abstrakten Expressionisten war passé, als Claes Oldenburg sich in New York festsetzte. In teils übergroßen Skulpturen brachte er Pop-Art das Laufen bei.