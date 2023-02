/ Lesedauer: ca. 2min Kriminalität Drei Tonnen Kokain im Meer: Rekord-Drogenfund vor Neuseeland

Immer wieder stoßen Ermittler in internationalen Gewässern auf große Mengen illegaler Substanzen - doch was Behörden jetzt in Neuseeland aufgetan haben, geht über die Vorstellungskraft vieler hinaus.

© Uncredited/NZ Police/AP/dpa Nach Angaben von Polizeichef Andrew Coster haben die vor Neuseeland im Pazifik gefundenen Drogen einen geschätzten Wert von 500 Millionen Neuseeländischen Dollar (294 Millionen Euro). Foto: Uncredited/NZ Police/AP/dpa

Von dpa