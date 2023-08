/ Lesedauer: ca. 2min Notfälle Drama an Seilbahn in Pakistan - Riskante Rettungsaktion

In einer Gondel waren sie auf dem Weg in die Schule, als plötzlich ein Draht der Seilbahn riss. Nun bangt Pakistan um sechs Schüler und zwei Erwachsene, die in großer Höhe auf Rettung warten.

© K.M. Chaudary/AP/dpa Menschen in einem Friseur-Salon verfolgen eine Nachrichtensendung, in der über eine riskante Rettungsmission an der Seilbahn berichtet wird. Foto: K.M. Chaudary/AP/dpa

Von dpa