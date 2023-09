/ Lesedauer: ca. 3min Umwelt Donauwasser soll Österreichs größtes Gewässer retten

Kilometerweit vom Ufer entfernt kann man im Neusiedler See in Österreich noch stehen. Das Flachwasser an der ungarischen Grenze ist seit 30 Jahren Nationalpark - und hat ein strukturelles Problem.

© Matthias Röder/dpa Donauwasser soll den Neusiedler See in Österreich retten. Foto: Matthias Röder/dpa

Von dpa