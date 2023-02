/ Lesedauer: ca. 4min Gemalte Poesie Die stille Schönheit von Vermeer in Amsterdam

Es ist eine Schau der Superlative: 28 Gemälde des holländischen Meisters Vermeer in einem Museum. Das gab es noch nie. Ein einzigartiger Blick in eine rätselhafte, in sich gekehrte Welt.

© Peter Dejong/AP/dpa Das Amsterdamer Rijksmuseum zeigt die größte Vermeer-Ausstellung aller Zeiten. Foto: Peter Dejong/AP/dpa

Von Annette Birschel,dpa