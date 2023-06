/ Lesedauer: ca. 3min Neu im Kino Die Filmstarts der Woche

In einem neuen DC-Action-Spektakel kämpft Batman gleich zweimal, Wes Anderson bittet in „Asteroid City“ jede Menge Stars zum Rendezvous, und ein Musical über die Boyband Take That erobert die Leinwand.

© -/Warner Bros. Picture/dpa Ezra Miller als Barry Allen in einer Szene des Films „The Flash“. Foto: -/Warner Bros. Picture/dpa

Von dpa