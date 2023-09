/ Lesedauer: ca. 2min Katastrophen Deutscher Botschafter in Libyen: Hilfe muss verteilt werden

Die Zahl der Toten in den Überschwemmungsgebieten ist immens - es fehlt es am Nötigsten, besonders an sauberem Wasser. Und weil die nötige Verwaltung fehlt, kommen die Hilfsgüter nur langsam voran.

© Yousef Murad/AP Abdul Salam Anwisi hat die Katastrophe in seiner Heimat überlebt. Die von den Überschwemmungen am stärksten betroffene Gegend in Darna wurde für unbewohnbar erklärt. Foto: Yousef Murad/AP

Von dpa