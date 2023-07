/ Lesedauer: ca. 4min Royals Der britische Prinz George wird zehn

In der britischen Thronfolge steht Prinz George nun an Platz zwei. Ein Beobachter erklärt, welche Rolle er derzeit in der Monarchie hat. Und wie ihm seine Eltern so etwas wie eine normale Kindheit ermöglichen wollen.

© DANIEL LEAL/POOL AFP/AP/dpa Prinz George versucht sich neben seinem Vater Prinz William im Bogenschießen. Foto: DANIEL LEAL/POOL AFP/AP/dpa

Von Julia Kilian, dpa