/ Lesedauer: ca. 2min Demonstration CSD-Parade in Hamburg: „Der absolute Wahnsinn!“

Jedes Jahr findet er in vielen Städten in aller Welt statt: An diesem Samstag feiern eine Viertelmillion Menschen den Christopher Street Day in Hamburg - ausgelassen und bei strahlendem Sonnenschein.

© Georg Wendt/dpa Die Parade zum Christopher Street Day findet in Hamburg traditionell am ersten Samstag im August statt. Foto: Georg Wendt/dpa

Von dpa