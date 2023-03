/ Lesedauer: ca. 3min Rapper-Hit Chartrekord: Apache 207 überholt „Last Christmas“

Viele Jahre war „Last Christmas“ der am längsten in den deutschen Single-Charts platzierte Hit. Nun zog ein deutschsprachiges Lied von 2019 an dem jährlich wiederkehrenden Weihnachtspopsong vorbei.

© -/Sony Music/dpa Cover der Single „Roller“ von Apache 207. Der längstplatzierte Charthit in Deutschland ist jetzt mit 162 Wochen der Song „Roller“ des Ludwigshafener Rappers Apache 207. Foto: -/Sony Music/dpa

Von Gregor Tholl, dpa