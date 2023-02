/ Lesedauer: ca. 4min Film Cate Blanchett brilliert in dem Musik-Drama „Tár“

In „Tár“ bekommt Cate Blanchett die Möglichkeit, all ihr Können zu zeigen. Das psychologische Drama verhandelt das aktuell so gegenwärtige Thema des Machtmissbrauchs in der Kulturwelt, aber im Fokus bleibt immer die Hauptfigur.

© -/Focus Features/Universal/dpa Cate Blanchett als Lydia Tár in einer Szene des Films „Tár“: Foto: -/Focus Features/Universal/dpa

Von Lisa Forster, dpa