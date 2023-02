/ Lesedauer: ca. 3min Musik Cahn wird Intendant an Deutscher Oper in Berlin

In kaum einer internationalen Metropole gibt es so viele Opern wie in Berlin. Alle drei großen Musiktheater der Hauptstadt sind im Umbruch. Eine erste Perspektive für die Zukunft ist nun klar - mit Umleitung.

© Monika Skolimowska/dpa Aviel Cahn, der künftige Intendant der Deutschen Oper, lächelt während einer Pressekonferenz. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Von Gerd Roth, dpa