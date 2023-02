/ Lesedauer: ca. 2min Abschied Burt Bacharach stirbt mit 94 Jahren

Der amerikanische Komponist Burt Bacharach ist tot. Musikalisch hinterlässt er jede Menge Evergreens wie „Raindrops Keep Fallin‘ on My Head“.

© Yui Mok/PA Wire/dpa Burt Bacharach auf der Pyramid-Bühne beim Glastonbury Festival in Worthy Farm in Somerset (2015). Der amerikanische Komponist und Oscar-Gewinner ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

Von dpa