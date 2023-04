/ Lesedauer: ca. 2min Natur Bundespräsident eröffnet Buga: Welt bewahren und gestalten

Frank-Walter Steinmeier erinnerte als Buga-Schirmherr in seiner Rede zur Eröffnung der Bundesgartenschau an die Schöpfungsgeschichte in der Bibel. Was er sonst noch sagte.

© Uwe Anspach/dpa Die Bundesgartenschau in Mannheim ist eröffnet. Foto: Uwe Anspach/dpa

Von dpa