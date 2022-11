/ Lesedauer: ca. 2min Brauchtum Brandenburger Weihnachtsbaum vor dem Kanzleramt

Vor dem Kanzleramt in Berlin steht in den kommenden Wochen ein Weihnachtsbaum. Es ist eine Rotfichte, die in Brandenburg geschlagen wurde. Kanzler Scholz spricht von einer schönen Tradition.

© Michael Kappeler/dpa Bundeskanzler Olaf Scholz (M) steht vor der „Kanzlertanne“ in Berlin. Foto:Michael Kappeler/dpa

Von dpa