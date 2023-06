/ Lesedauer: ca. 2min Brände Brand auf dem Gelände von Karls Erdbeerhof gelöscht

Erneut ein Brand in Brandenburg: Karls Erdbeerhof stand in Flammen. Der Brandherd in einem Werkstattgebäude ist inzwischen gelöscht. Mehr als 60 Rettungskräfte waren im Einsatz.

© Christian Pörschmann/dpa Rauch steigt auf dem Gelände des Freizeitparks Karls Erdbeerhof im brandenburgischen Elstal bei Wustermark auf. Foto: Christian Pörschmann/dpa

Von dpa