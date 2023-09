/ Lesedauer: ca. 2min Filmfestspiele Venedig Bradley Cooper und Carey Mulligan begeistern in „Maestro“

In „Maestro“ erzählt der US-Regisseur und Schauspieler Bradley Cooper die Geschichte des berühmten Komponisten Leonard Bernstein. Bei seiner Premiere in Venedig kommt der Film gut an.

© Evan Agostini/Invision/dpa US-Schauspieler Bradley Cooper verwandelt sich im Film „Maestro“ in den legendären Dirigenten und Komponisten Leonard Bernstein. Foto: Evan Agostini/Invision/dpa

Von dpa