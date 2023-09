/ Lesedauer: ca. 4min Soziales Boxen gegen die Perspektivlosigkeit

Daniel Magel bietet mit „Hood Training“ kostenlose Kraft- und Boxstunden für Kinder und Jugendliche in Problemvierteln an. Er will den Kids so Strukturen und Selbstbewusstsein vermitteln.

© Hauke-Christian Dittrich/dpa Aytac Alsancak (r.), und Oguzhan Demir, beide Boxtrainer im sogenannten Hood Training, auf dem Quartiersplatz Leher Pausenhof im Stadtteil Lehe. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Von Janet Binder, dpa