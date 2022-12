/ Lesedauer: ca. 2min Ehemaliger Tennis-Star Boris Becker ist zurück: Erster kompletter Tag in Freiheit

Nach seiner Entlassung aus der Haft in Großbritannien ist Boris Becker zurück in der Heimat. Was will er mit der zurückgewonnenen Freiheit anfangen?

© Tayfun Salci/ZUMA Press Wire/dpa Ex-Tennis-Profi Boris Becker (M) mit seiner Lebensgefährtin Lilian De Carvalho Monteiro und Sohn Noah in London. Foto: Tayfun Salci/ZUMA Press Wire/dpa

Von dpa