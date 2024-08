/ Lesedauer: ca. 2min Geschwindigkeitskontrollen „Blitzer-Marathon“ in mehreren Bundesländern

Wer am Steuer tempomäßig hart an der Grenze fährt oder auch mal darüber hinaus, sollte sich nun besonders zusammenreißen - und in Zukunft vielleicht grundsätzlich umdenken: Es wird geblitzt.

© Sebastian Willnow/dpa Bis zum Wochenende blitzt es in mehreren Bundesländern am Straßenrand öfters als sonst. (Archivfoto) Foto: Sebastian Willnow/dpa

Von dpa