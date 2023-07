/ Lesedauer: ca. 2min Wetter Bis zu 38 Grad in Deutschland - im Nordwesten Schauer

Am Samstag soll es in einigen Teilen von Deutschland so richtig heiß werden. Andernorts drohen dagegen Unwetter.

© Michael Bahlo/dpa Im Süden und Osten Deutschlands werden die Menschen nach Abkühlung suchen. Foto: Michael Bahlo/dpa

Von dpa