Nach verregneten Wochen in weiten Teilen Deutschlands meldet sich nun die Sonne zurück: Es bleibt heiß in den kommenden Tagen. In der zweiten Wochenhälfte erwartet der DWD allerdings wieder kühlere Luft.

© Thomas Warnack/dpa Ein Mann erfrischt sich an einem Badesee unter einer kalten Dusche. Foto: Thomas Warnack/dpa

Von dpa