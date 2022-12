/ Lesedauer: ca. 4min Film Bildgewaltiges Sequel: „Avatar 2 - The Way of Water“

13 Jahre lang mussten Fans auf die Fortsetzung von „Avatar“ warten. Doch Regisseur James Cameron und sein Team waren in der Zeit nicht tatenlos. In „Avatar 2 - The Way of Water“ steckt enorm viel Arbeit und die hat sich gelohnt.

© -/20th Century Studios/dpa Sam Worthington als Jake Sully und Zoe Saldana als Neytiri in einer Szene des Films „Avatar 2: The Way Of Water“. Foto: -/20th Century Studios/dpa

Von Cordula Dieckmann, dpa