Den Sommer über können Besucher die Ausstellung mit dem Titel „The Book of Hov“ in New York bestaunen - zu sehen gibt es einiges.

© Christina Horsten/dpa Auf der Außenwand der Brooklyn Public Library sind Songtexte von US-Rapper Jay-Z zu sehen. Foto: Christina Horsten/dpa

Von dpa