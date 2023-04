/ Lesedauer: ca. 2min Tiere Berliner Elefantenkuh kann Banane mit dem Rüssel schälen

Menschen essen Bananen am liebsten ohne Schale, Elefanten mit. Eine Elefantendame im Zoo Berlin aber beherrscht eine spezielle Schältechnik. Die wendet sie nur in ganz bestimmten Fällen an.

© Lena Kaufmann/dpa Die Elefantenkuh Pang Pha schält eine Banane mit dem Rüssel. Foto: Lena Kaufmann/dpa

Von dpa