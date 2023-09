/ Lesedauer: ca. 2min Unfälle Bergsteiger stürzt am Watzmann 150 Meter in die Tiefe

Bei einem Unfall in den Berchtesgadener Alpen stürzt ein Bergsteiger in die Tiefe. Die Bergwacht konnte am Unfallort nur noch den Tod des Mannes feststellen.

© Lino Mirgeler/dpa Der Watzmann (r) ist der dritthöchste Berg Deutschlands (2713 Meter). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Von dpa